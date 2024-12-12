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В Нижнем Новгороде обсудили стратегию демографического развития региона

Инициативы нижегородцев войдут в стратегию демографического развития области

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Пресс-служба международного форума «СО.ЗНАНИЕ»

Для улучшения демографической ситуации в Нижегородской области необходимо учитывать как традиционные методы решения проблем снижения рождаемости, так и инновационные технологические. К такому выводу пришли участники прошедшего в Нижнем Новгороде международного форума «СО.ЗНАНИЕ».

Руководитель Института демографического развития Евгений Журавлев отметил, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина вверенная ему организация работает над стратегией демографического развития региона.

По словам Журавлева, в этом вопросе важно учесть точки зрения жителей региона и лидеров общественного мнения.

Именно поэтому во время организованной Институтом демографического развития стратегической сессии, эксперты, ученые, молодежь и многодетные семьи приняли участие в разработке стратегии демографического развития региона, провели анализ предложенных идей и выдвинули свои инициативы.

Участники сессии разработали инициативы по улучшению качества жизни жителей Нижегородской области по пяти направлениям: «Возраст рождения первого ребенка», «Стимулирование рождения второго и последующих детей», «Стимулирование рождения первого ребенка в молодой семье», «Обеспечение качественной въездной миграции», а также «Ответственный работодатель».

Одной из тем стал поиск решений по развитию демографии в контексте новых технологий. Так, спикер Александр Беляев рассказал, как искусственный интеллект и генеративные нейросети способны трансформировать социальные тренды и влиять на демографическое развитие региона.

По мнению заместителя министра кадровой политики Нижегородской области Ольги Беляниной, инициатива «Ответственный работодатель» позволит урегулировать взаимодействие работников и работодателей в период наступления декретного отпуска.

«Система ценностей, которую мы предлагаем, будет учитывать потребности обеих сторон. С ее помощью бизнес сможет собирать четкий запрос к государству и получать поддержку в этом вопросе, в том числе финансовую», — отметила она.

По итогам сессии эксперты отберут инициативы, которые войдут в стратегию демографического развития области. Документ станет основой для реализации демографической политики региона.

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