Россия может столкнуться с нехваткой жизненно важных лекарств

Российские производители лекарственных препаратов столкнулись с проблемой в международных расчетах с поставщиками компонентов и других расходных материалов, из-за чего растут затраты на логистику, увеличивается срок доставки, а также возникает риск дефектуры лекарств, сообщают представители отрасли.

Из-за санкций и проблем в международных расчетах сразу несколько препаратов для терапии тяжелых онкологических и аутоиммунных заболеваний оказались под угрозой дефектуры.

Отраслевые эксперты тоже подтвердили нехватку препаратов, отмечая, что «первыми, кто ощущает на себе последствия проблем, с которыми сталкивается фармотрасль, становятся пациенты».

Также, по заявлениям экспертов, после введения санкций против России у бизнеса появились проблемы с транснациональными расчетами со странами ЕС, Турцией и Казахстаном. Сроки международных платежей увеличились, а в некоторых случаях средства возвращаются обратно без объяснения причин.

В ноябре общество поддержки пациентов «Доверие» заявило о нехватке препарата инфликсимаб для лечения людей с воспалительными заболеваниями кишечника. Представители отрасли добавили, что дефектура лекарства может быть напрямую связана с санкциями и проблемами в финансовых расчетах с зарубежными партнерами.

«Для фармацевтических компаний, которые зависят от своевременных закупок сырья, такие задержки могут стать критическими. Компоненты, используемые в процессе производства фармсубстанции, представляют собой основу для создания лекарств», — считают эксперты.

По их словам, альтернативным вариантом расчетов стало использование национальной валюты, например, для расчета с поставщиками из Китая российский бизнес был готов осуществлять платежи в юанях. Позже этот вариант повлек за собой новые санкционные угрозы, на этот раз — против банков.

По информации РБК, Центробанк России призвал бизнес использовать любые пути решения проблем международных переводов.

Как отметил на Петербургском международном юридическом форуме первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, решать проблему необходимо как можно быстрее.

«Если не будет нормальных расчетов за продукцию по внешнеэкономической деятельности, для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны это просто все, это погибель», — сказал он.

Эксперты отметили, что проблему, возможно, удастся решить путем создания расчетно-платежной инфраструктуры совместно с центральными банками стран БРИКС. Это может быть платформа для осуществления платежей в национальных валютах с дружественными государствами, а также для трансграничных операций с использованием цифровых валют.

Напомним, в России закон о разрешении использования цифровых активов для трансграничных платежей был принят в марте 2024 года.