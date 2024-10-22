Какаду спасли после того, как он 4 недели провел в ловушке в магазине

Какаду в Австралии спасли после того, как он четыре недели провел в ловушке в продуктовом магазине, пишет UPI.

В Сиднее спасатели успешно поймали большого желтохохлого какаду по кличке Микки, который провел почти месяц в ловушке внутри супермаркета. Птица попала в магазин через открытую дверь погрузочной платформы и не смогла выбраться.

На протяжении нескольких недель Микки скрывался от людей и питался лишь бриошами и водой, которые ему давал менеджер ночной смены в магазине.

Специалисты отметили, что Микки выглядит здоровым и вскоре будет выпущен обратно в дикую природу.

«Надеемся, он откажется от бриошей на долгие годы», — шутят зоозащитники.

Ранее супруги из Англии рассказали, что живут дома вместе с 20 попугаями, которых они спасли. Иногда они выходят с птицами на прогулку и предлагают людям сделать с ними фото.