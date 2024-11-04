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Собака с табличкой «Не трогать» напала на туристку, пришедшую на экскурсию в тайский храм

Живущая при храмовом комплексе в Таиланде собака прокусила губу и щеку туристке

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Depositphotos

В Таиланде живущая при храме собака напала на решившую погладить ее туристку. Об этом сообщило местное издание Mono29.

Несчастный случай произошел с 30-летней путешественницей в храмовом комплексе в Аюттайе. 2 ноября она приехала туда с экскурсией и гуляла по внутренней территории, когда заметила пса, на шее которого висела табличка с надписью: «Не трогать». При этом животное выглядело, по словам пострадавшей, мило, поэтому она и решила его погладить.

Однако собака укусила женщину в область рта, рана оказалась глубокой и обильно кровоточила. Вызванные на место спасатели незамедлительно доставили потерпевшую в больницу. В каком она сейчас находится состоянии, не уточняется.

Представители храма рассказали журналистам, что собака принадлежала монахине, а после ее ухода за ней стали присматривать другие священнослужители. Обычно пес, по их словам, никому не причинял вреда, но в этот раз решил отстоять личные границы, устав от вечно пытающихся с ним поиграть незнакомцев.

«Мы хотели бы предостеречь туристов, чтобы они не играли с незнакомыми собаками. Потому что это может быть опасно», — заметили в храме.

Ранее 15-летняя школьница пострадала от нападения акулы во время подводного плавания.

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