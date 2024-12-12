РОМИР разработал «Индекс легкости ведения бизнеса на цифровых торговых площадках»

Большинство российских предпринимателей рассказали об удовлетворенности бизнесом на цифровых платформах, следует из результатов исследования Института человека РОМИР.

Некоторые предприниматели заявили о наличии барьеров, которые не позволяют в полной мере реализовать им свои потенциал. Именно для этого специалисты Института человека РОМИР разработали «Индекс легкости ведения бизнеса на цифровых торговых площадках».

Индекс рассчитывался на основе нескольких факторов, которые влияют на бизнес. Среди них общеэкономические показатели, отношения с платформой, сравнение бизнеса на платформе и вне ее, а также регуляторное воздействие). Каждый фактор оценивался по степени и характеру влияния, а затем ему присваивали шкалу от «-1» до «+1».

Как рассказал президент Института человека РОМИР Андрей Милехин, итоговое значение индекса оказалось «+ 0,12». Что, с одной стороны, «свидетельствует о положительных результатах оценки». А с другой – «отражает наличие большого количества барьеров, которые требуют разрешения».

По данным исследования, цифровые платформы обеспечивают лучший уровень потребительского спроса, 45% респондентов назвали его ключевым каналом продаж. Также большинство (80,2%) предпринимателей заявили, что они довольны сотрудничеством с платформами.

Опрос показал, что предпринимателям нравится легкость входа на цифровые платформы и их информационная прозрачность. Большинство предпринимателей выбирают цифровые площадки из-за простоты поиска и привлечения потребителей, а также более эффективного взаимодействия.

Вместе с тем, при взаимодействии с платформами респондентов волнуют уровень комиссий и тарифов, участие платформ в ценообразовании (через скидочные акции для потребителей и пр.), запрет платного для покупателя возврата товаров.

Что касается регулирования отрасли, больше всего опасений у продавцов вызывают возможные ограничения для самозанятых при работе на площадках, а у владельцев пунктов выдачи заказов – перспектива признания ПВЗ торговым объектом и запреты на сотрудничество с несколькими маркетплейсами одновременно. При этом большинство предпринимателей заявили, что они не ощущают регуляторного воздействия государства, 40% считают этот эффект позитивным, а 12% — негативным.

Также чуть более 30% респондентов выбрали вариант «государство где-то помогает, где-то мешает бизнесу, а 16% уверены в необходимости участия органов власти.

Исследование проводилось с октября по ноябрь 2024 года во всех федеральных округах России. Всего в нем приняли участие 1200 предпринимателей, чья деятельность связана с маркетплейсами.