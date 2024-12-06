Школьница нашла в Израиле египетский амулет возрастом 3500 лет

Школьница нашла в Израиле древний египетский амулет, пишет Fox News.

Девочка по имени Дафна Фильштейнер гуляла с родными недалеко от археологических находок в Тель-Кане, когда нашла амулет возрастом около 3500 лет. Сначала мать 12-летней школьницы приняла находку дочери за обычный камень, однако та была уверена, что это нечто особенное.

После поиска в интернете они обнаружили, что камень является египетским амулетом, относящимся к периоду Нового царства. Кулон имеет форму скарабея, который символизировал новую жизнь в Древнем Египте. Доктор Ицхак Паз, эксперт по бронзовому веку, отметил, что этот артефакт мог быть потерян или намеренно закопан важной личностью.

В знак признательности за открытие Дафна получила сертификат от Израильского управления древностей. Теперь ее находка выставлена в Национальном кампусе археологии Израиля в Иерусалиме, где каждый желающий может увидеть этот уникальный артефакт.

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