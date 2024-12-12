«Не блажь, а спасение жизни»: россиян призвали надевать на собак обувь зимой

Зимой собаки нуждаются в специальной обуви, которая должна защищать нежную кожу на лапах от реагентов и противогололедных смесей. Если не предпринять меры, то питомец может серьезно пострадать, в том числе отравиться, слизывая вещество, рассказала НСН руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко.

«Многое зависит от размера собаки и от концентрации попавших на лапы реагентов. Знаю случаи, когда животные умирали из-за того, что облизывали лапы после прогулки по реагентам, — предупредила эксперт. — Чтобы защитить собаку от этого, и придумана собачья обувь. Это не блажь, как думают многие, а необходимость».

Обувь для питомцев — это, по сути, водонепроницаемые мешочки. Бывает, что у нее есть подошвы, шнурки и так далее, но сами собаки, как правило, не любят носить такие «ботиночки». К примеру, если у собаки длинная шерсть, то обувь на липучках будет неудобна.

В любом случае нужно следить за состоянием кожи на лапах у собак, отметила Борисенко. При появлении сухости, трещин нужно применить специальный крем. Желательно, чтобы он был сделан именно для животных. Если этого не сделать, то в нездоровую кожу с трещинами реагент будет впитываться, что приведет к болезни питомца, заключила специалист.

Напомним, эксперты подчеркивают, что собака, которая проходит по участкам, обработанным реагентами, может начать поджимать лапы и проявлять признаки дискомфорта, такие как скулеж или попытки лизнуть болезненные зоны. Нельзя допускать, чтобы питомец съел даже горошину реагента, так как это грозит интоксикацией вплоть до летального исхода.

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