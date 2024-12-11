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Дебошир распылил газовый баллончик и избил пассажира в петербургском автобусе

В Петербурге дебошир распылил газ в автобусе и избил пассажира

В Петербурге дебошир распылил в общественном транспорте газовый баллончик и избил 38-летнего пассажира. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, пострадавший рассказал, что инцидент произошел 7 декабря, когда он вместе со спутницей находился в автобусе, следовавшем по маршруту №12. У подруги мужчины не сработал проездной при попытке оплаты, и кондуктор попросил ее выйти на следующей остановке. В этот момент к ним подбежал незнакомец, который распылил на мужчину газ из баллончика и начал наносить ему удары по голове и лицу.

Когда автобус остановился, спутница пострадавшего вытолкала дебошира из автобуса. Позже врачи диагностировали у мужчины ушибы, гематомы и сотрясение головного мозга. Информацию об избиении передали в полицию 9 декабря.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками нападавшего.

Ранее на видео попало, как мужчина избивал безбилетного пассажира пистолетом в Петербурге.

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