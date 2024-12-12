Россиянам рассказали об опасности превышения норм соли и реагентов на тротуарах

Соль и реагенты, которые применяют для посыпки тротуаров и борьбы с гололедицей, опасны для окружающей среды. Растения плохо переносят засоленность почвы и погибают от высокой концентрации веществ, а реагенты неизбежно попадают в ливневую канализацию, а затем – в реки и водоемы. Чем меньше объемы применяемых противогололедных средств, тем лучше, заявил директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов.

Чаще всего в борьбе с гололедом применяются жидкие, твердые и гранулированные соли, а иногда используются и добавки биофильных элементов, чтобы помочь растениям. Но чаще всего это лишь уловки, так как на самом деле соль попадает в почву и вредит окружающей среде, подчеркнул эколог.

«Яркий пример тому – абсолютно безжизненные солончаки юга России и Казахстана, где ничего не растет. Это настолько засоленные места, что произрастание растительности и жизнь почвенных организмов просто невозможны», — пояснил он.

Более того, попадая в почву, реагенты стекают в ливневые канализации, а оттуда попадают в реки и водоемы. И хотя в городе совсем без соли и реагентов на дорогах не обойтись, их применение не всегда оправдано. Агрессивное действие веществ заметно на обуви горожан, страдают также животные, лапы которых разъедаются. Иногда во дворах соль лучше заменить на гранитную или мраморную крошку, которые совсем не так опасны, считает Пукалов.

Коммунальщики, стараясь перестраховаться, сильно превышают допустимые нормы соли и реагентов, но подобные случаи крайне опасны. Поэтому если жители увидели, что дворники насыпали соль килограммами на квадратный метр – это грубое нарушение, о котором следует обязательно сообщать, подчеркнул эколог. В том числе он посоветовал обратиться в департамент охраны окружающей среды через общую диспетчерскую.

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