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Бешеная собака искусала двух мужчин в Астраханской области

В Астраханской области собака, зараженная бешенством, напала на двух мужчин

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Depositphotos

В Енотаевском районе зарегистрирован случай бешенства, зараженная домашняя собака напала на хозяина и его приятеля. Об этом сообщает портал «Каспий инфо».

Инцидент произошел в селе Николаевка. По словам одного из пострадавших мужчин, домашняя собака внезапно стала проявлять агрессию. Пес набросился на сельчанина и его друга и искусал их. Животное пришлось изолировать, спасти его не удалось.

Ветврачи установили, что собака была больна бешенством. Пострадавшие проходят курс лечения и находятся под наблюдением медиков. В региональной службе ветеринарии пояснили, что пик активности опасного заболевания приходится на весну и осень. Разносчиками инфекции являются дикие животные, в том числе и грызуны. В ведомстве напоминают о необходимости регулярной вакцинации домашних животных от бешенства.

До этого сообщалось, что в Москву завезли шесть десятков хомячков, зараженных бешенством. Животных продавали в сетевых зоомагазинах. Странности в поведении домашних любимцев заметили владельцы — хомячки не реагировали на внешние раздражители или вели себя агрессивно.

Ранее непривитый от бешенства минипиг укусил четырехлетнего мальчика в антикафе в Петербурге.

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