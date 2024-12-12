Артем Жога открыл в Уральском институте управления фотовыставку «Герои России»

Герои России — пример, на который нужно равняться российской молодежи, заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, участник кадровой программы «Время Героев» Артем Жога на открытии фотовыставки «Аллея Героев» в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС.

Полпред президента в УрФО сообщил, что в течение следующего года уральцы, удостоенные этого звания, будут делиться своим жизненным опытом со студентами вуза — это будет происходить в рамках проекта «Год Героев России».

Он выразил надежду на то, что из этого учебного заведения будут выпускаться «замечательные, патриотически настроенные ребята — будущие госслужащие и руководители, которые будут задавать вектор развития России».

На данный момент в экспозиции представлено более 40 портретов Героев России из регионов УрФО. Среди них — портрет Артема Жоги.

Во время рабочей поездки полпред также встретился с участниками «Движения Первых» и объявил им о старте форума волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала». Мероприятие пройдет 20 февраля 2025 года в городе Чебаркуль Челябинской области и объединит волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций.

Он отметил, что первый форум, состоявшийся в Верхней Пышме, показал: решение вопросов, связанных с деятельностью волонтерского сообщества, требует системного подхода и глубокой проработки.

Жога добавил, что на втором форуме волонтеры сосредоточатся на острых темах, которые обозначили в прошлый раз.