Новосибирца удерживали в рехабе три месяца, чтобы продать его дом и забрать деньги

В прокуратуре Новосибирска возбудили дело после того, как россиянина насильно удерживали в реабилитационном центре. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

Мужчина пропал в феврале текущего года. По версии следствия, фигурант дела вместе со знакомыми схватил 39-летнего пострадавшего, увез на машине и удерживал в рехабе.

Спустя три месяца мужчине удалось уйти из центра, но он все еще арендовал жилье в городе и общался с обвиняемым. Находясь в контакте с пострадавшим, фигурант разбирательств вместе со знакомыми обманул россиянина и продал его дом ниже рыночной цены, деньги компания забрала себе.

«Судом 36-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Сейчас проводятся мероприятия, которые помогут установить причастных к произошедшему лиц. Расследование на контроле у прокуратуры.

Ранее в Челябинске мужчину, державшего женщину в плену 14 лет, признали невменяемым.