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Врач объяснил, почему после коронавируса ухудшается самочувствие

Врач Бекетов: стресс может ухудшать самочувствие после коронавируса

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Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут сталкиваться с ухудшением самочувствия после перенесенного коронавируса из-за сопутствующих факторов. Об этом kp.ru рассказал врач-пульмонолог, терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент Сеченовского университета Владимир Бекетов.

Так, он отметил, что перед Новым годом многие могут испытывать переутомление из-за желания успеть завершить все рабочие и семейные дела. Эти переживания могут наложиться на упадок сил, который вызывает коронавирус. Помимо этого, пациенты могут сталкиваться и с другими респираторными вирусами и бактериальными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, напомнил врач.

«Наблюдения — мои и коллег из практики приема в Сеченовском университете — показывают, что один из циркулирующих сейчас штаммов коронавируса, XEC, судя по всему, артритогенный. То есть он повышает риск поражения суставов, хрящей и связочного аппарата вокруг суставов. Насколько долго может сохраняться такое осложнение, пока неизвестно», — добавил Бекетов.

По его словам, ухудшать самочувствие может также стресс из-за обострения геополитической обстановки, скачков курса валют и других социально-экономических факторов.

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев до этого говорил, что от постковидного синдрома сложно вылечить пациентов, которые имеют два и более хронических заболевания. Происходит это из-за повторяющихся случаев заражения данных пациентов коронавирусом.

Ранее главврач «Коммунарки» Проценко назвал главные опасности постковидного синдрома.

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