Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Уфе родители обвинили педагога из элитного детского сада в избиении детей из-за гнева

SНОТ: в Уфе воспитательница ударила двоих детей из-за плохого настроения

close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Уфе родители обвинили воспитательницу в избиении детей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

По словам представителей детей, инцидент произошел во время утренней прогулки. На кадрах с места инцидента видно, как женщина хватает одного из воспитанников за капюшон, после чего грубо тащит за руку и, предположительно, наносит удары по голове.

Родители рассказали, что крики детей во время произошедшего «было слышно даже жителям ближайших домов». Они также добавили, что педагог позже отреагировала на ситуацию.

«Воспитательница извинилась: мол, у нее личные проблемы, выместила гнев», – сообщается в публикации.

После инцидента родители обращались в администрацию детского сада, но директор никак не отреагировала.

По данным источника, педагог работала неофициально, родители требуют ее уволить. В ситуации на данный момент разбираются сотрудники СК РФ.

Известно, что этот детский сад считается самым дорогим в городе.

Ранее в Таганроге педагог обозвала воспитанницу кобылой за неумение одеваться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами