В Уфе родители обвинили педагога из элитного детского сада в избиении детей из-за гнева

В Уфе родители обвинили воспитательницу в избиении детей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

По словам представителей детей, инцидент произошел во время утренней прогулки. На кадрах с места инцидента видно, как женщина хватает одного из воспитанников за капюшон, после чего грубо тащит за руку и, предположительно, наносит удары по голове.

Родители рассказали, что крики детей во время произошедшего «было слышно даже жителям ближайших домов». Они также добавили, что педагог позже отреагировала на ситуацию.

«Воспитательница извинилась: мол, у нее личные проблемы, выместила гнев», – сообщается в публикации.

После инцидента родители обращались в администрацию детского сада, но директор никак не отреагировала.

По данным источника, педагог работала неофициально, родители требуют ее уволить. В ситуации на данный момент разбираются сотрудники СК РФ.

Известно, что этот детский сад считается самым дорогим в городе.

Ранее в Таганроге педагог обозвала воспитанницу кобылой за неумение одеваться.