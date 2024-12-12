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В российском детсаду провели «Новый год на фронте», на котором детям подарили хлеб и сахар

В Кемеровской области на утренник в детском саду пришел Дед Мороз — партизан

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Администрация Калтанского городского округа

«Новый год на фронте» провели в детском саду в Кемеровской области, на который пришел Дед Мороз — партизан. Об этом сообщила администрация Калтанского городского округа на своей странице во «ВКонтакте».

Такой утренник прошел 10 декабря в детском саду №12 «Березка» в городе Калтан. Праздник был приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Воспитанников поздравил Дед Мороз в образе партизана, который принес угощение (хлеб и сахар), «которое так любили их ровесники в военные годы».

«На этом мероприятии дошкольники погрузились в мир новогодних традиций и обычаев, которые были особенно важны для людей в тылу и на передовой. Педагоги подготовили для детей трогательные театрализованные постановки, передающие атмосферу радости и ожидания новогодних чудес, как среди детей, так и среди военных», — говорится в сообщении.

В администрации города добавили, что в завершение утренника дети украсили новогоднюю елку снежинками из газет, звездами, фотографиями «и другими подручными предметами».

7 декабря сообщалось, что в Чите детям запретили наряжаться в зарубежных персонажей на школьные елки.

Ранее дизайнер посоветовала украсить дом к Новому году в «новом русском стиле».

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