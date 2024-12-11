Мужчина решил помочь водителю, у которого заглохла машина, и лишился ноги

Житель Флориды решил помочь незнакомцу на дороге и лишился ноги, передает Mirror.

Несчастный случай произошел с мужчиной 11 августа, когда он возвращался домой из спортзала. 31-летний Евгений Арсирий из Форт-Лодердейла был одним из двух человек, кто остановился, чтобы помочь мужчине, у которого закончилось топливо. Он увидел, как водитель пытается толкать свою машину, и не смог проехать мимо.

Когда Евгений вышел и присоединился к автомобилисту, сзади в них врезался другой водитель. В результате ДТП мужчину зажало между двумя машинами, он получил серьезные травмы, и врачи приняли решение ампутировать одну ногу, чтобы спасти вторую. Следующие два месяца мужчина провел на больничной койке, после чего у него остались большие долги за лечение.

В октябре врачи разрешили пациенту вернуться домой, однако к ноябрю он снова оказался в больнице, из-за новой инфекции ему пришлось перенести еще одну шестичасовую операцию, во время которой хирурги имплантировали временный металлический стержень, чтобы обеспечить правильную фиксацию костей. 11 декабря его семья сообщила, что Евгений находится дома, но уже в январе ему предстоит продолжить лечение.

Виновницей аварии стала 29-летняя Тидайя Мюррей, которая уже не раз попадала в аналогичные ситуации из-за агрессивного вождения. В этот раз женщина не стала дожидаться полиции и немедленно покинула место происшествия, бросив свою машину. Правоохранители до сих пор ее не задержали. Евгений не теряет позитивного настроя и надеется, что Мюррей объявится и заплатит за его лечение.

Ранее студент колледжа попал под поезд после лекции о травматизме на железной дороге.