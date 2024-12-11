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Более 50 школьников со всей страны получили паспорта в Совете Федерации

В Совете Федерации детям вручили паспорта по программе «Мы – граждане России!»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В рамках программы «Мы – граждане России!» в Совете Федерации 55 школьникам из 49 регионов России вручили паспорта . Об этом сообщает пресс-служба «Движения первых».

Торжественная церемония прошла в преддверии Дня Конституции Российской Федерации, который отмечается 12 декабря. Ее участниками стали подростки с выдающимися успехами в учебе, победители конкурсов и проектов «Движения первых», а также ребята, которые принимали участие в организации и проведении социально значимых акций.

«По традиции школьники исполнили гимн и принесли клятву на верность Родине. Ребята пообещали быть достойными гражданами, защищать интересы, безопасность и независимость России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что почетными гостями церемонии стали председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель председателя правления «Движения первых» Татьяна Робина, заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Евгений Кушлейко.

«Программа «Мы — граждане России», которую «Движение первых» реализует при поддержке Министерства внутренних дел Российской Федерации, является важной работой по развитию гражданственности среди молодого поколения. В этом году ее участниками стали более 130 000 подростков во всех регионах нашей страны», — сказала Робина.

По ее словам, в преддверии Дня Конституции РФ церемонии прошли в 89 субъектах страны.

«Торжественное вручение паспорта — это то важное событие, которое помогает каждому юному гражданину осознать свою связь со страной, ее культурным и историческим наследием, почувствовать себя частью великого народа, объединенного общими ценностями и идеалами», — добавила она.

В преддверии награждения ребята посетили Центральный музей МВД России, где школьники смогли ознакомиться с историей создания и развития органов внутренних дел нашей страны, служб и подразделений, входивших ранее и работающих ныне в структуре МВД. В здании Совета Федерации школьники изучили флаги субъектов России, узнали историю создания верхней палаты Федерального Собрания и ее председателях.

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