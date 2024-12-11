Депутат Романов получил почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга»

Депутат Госдумы ФС РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов получил почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга».

Высшую награду петербургского парламента ему вручил председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Романов в своем Telegram-канале поблагодарил заксобрание Северной столицы и его председателя за высокую оценку профессиональной деятельности.

«Я рад служить родному городу! Горжусь тем, что петербуржцы дважды доверили мне представлять их интересы в Госдуме, отстаивать их права на всех уровнях. За восемь лет моей работы в федеральном парламенте вместе с петербургскими коллегами нам удалось многого добиться для решения проблем, которые волнуют горожан, для достижения целей, которые ставит перед нами президент России Владимир Путин», — написал парламентарий.

Также депутат в своем обращении поздравил награжденных вместе с ним петербуржцев, чьи личные заслуги, профессиональная деятельность и вклад в развитие города были по достоинству оценены городским парламентом в год его 30-летия.

Напомним, депутаты заксобрания Санкт-Петербурга 4 декабря 2024 года приняли постановление о награждении за особые заслуги перед Санкт-Петербургом в профессиональной и общественной деятельности почетным знаком «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» Михаила Романова.