Первокурсник омского колледжа сломал челюсть другому студенту из-за шутки

Студент ОмГТУ сломал челюсть однокурснику, который грубо над ним пошутил, пишет Ngs55.ru.

По данным издания, конфликт между студентами-первокурсниками в возрасте 17 и 18 лет произошел, когда старший неудачно подшутил над младшим в ходе разговора. Тот потребовал извинений, но так и не получил их, в итоге между ними вспыхнула драка. Очевидцы разняли юношей и вызвали пострадавшему скорую помощь.

«Молодой человек был госпитализирован с двусторонним открытым переломом нижней челюсти. Эксперты квалифицировали вред, причиненный его здоровью, как средний», — отметили в полиции.

По итогам потасовки возбудили уголовное дело, за умышленное причинение среднего вреда здоровью молодому человеку грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, в ОмГТУ уже провели со студентами профилактическую беседу.

Ранее в Челябинске подросток сломал челюсть пассажиру трамвая после замечания.