Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске подросток сломал челюсть пассажиру трамвая из-за замечания

В Челябинске будут судить подростка, напавшего на пассажира трамвая

close
100%
Pexels

В Челябинской области перед судом предстанет юноша, который напал на пассажира трамвая из-за замечания и сломал мужчине челюсть. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, инцидент произошел в декабре 2023 года, 17-летний юноша ехал в трамвае вместе с приятелем, молодые люди громко слушали музыку. Один из пассажиров сделал подростку замечание, в ответ дебошир ударил его кулаком по лицу.

Пострадавший обратился за медицинской помощью, медики диагностировали у него перелом нижней челюсти. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого сообщалось, что в Волгограде компания подростков жестоко избила промоутера. По данным источника, молодой человек раздавал листовки, когда на него напали несколько человек. Причиной произошедшего стал внешний вид россиянина. Известно, что работники магазина, листовки которого раздавал подросток, отказались вызывать сотрудников МВД.

Ранее в Волгограде компания женщин избила молодого человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами