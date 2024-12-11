Собака вцепилась в хозяина после удара током

В Зеленогорске домашняя собака вцепилась в лицо хозяину во время прогулки, животное стало вести себя агрессивно после удара током. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 10 декабря на автобусной остановке в Зеленогорске. 51-летний мужчина прогуливался на пересечении Приморского шоссе и Спортивной улицы. В какой-то момент пес начал вести себя агрессивно и напал на хозяина.

Очевидцы вызвали скорую помощь, медики осмотрели пострадавшего и отпустили его домой в удовлетворительном состоянии. По предварительной информации, причиной нападения животного стал удар током, который пес получил, подходя к остановке.

До этого сообщалось, что в Новосибирске лабрадор-поводырь получил удар током, когда заходил вместе со слабовидящей хозяйкой в троллейбус. Видимых травм собака не получила, но находится в сильном стрессе. Хозяйка лабрадора обратилась с жалобой к руководству компании-перевозчика, там заявили, что троллейбус прошел предрейсовый осмотр и находился в исправном состоянии.

Ранее школьник попал в больницу с ожогом кисти после того, как высушил собаку феном.