Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собака вцепилась в хозяина после удара током

«Фонтанка»: в Петербурге собака, которую ударило током, напала на хозяина

close
Depositphotos

В Зеленогорске домашняя собака вцепилась в лицо хозяину во время прогулки, животное стало вести себя агрессивно после удара током. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 10 декабря на автобусной остановке в Зеленогорске. 51-летний мужчина прогуливался на пересечении Приморского шоссе и Спортивной улицы. В какой-то момент пес начал вести себя агрессивно и напал на хозяина.

Очевидцы вызвали скорую помощь, медики осмотрели пострадавшего и отпустили его домой в удовлетворительном состоянии. По предварительной информации, причиной нападения животного стал удар током, который пес получил, подходя к остановке.

До этого сообщалось, что в Новосибирске лабрадор-поводырь получил удар током, когда заходил вместе со слабовидящей хозяйкой в троллейбус. Видимых травм собака не получила, но находится в сильном стрессе. Хозяйка лабрадора обратилась с жалобой к руководству компании-перевозчика, там заявили, что троллейбус прошел предрейсовый осмотр и находился в исправном состоянии.

Ранее школьник попал в больницу с ожогом кисти после того, как высушил собаку феном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами