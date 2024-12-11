Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье пройдет чемпионат России по конькобежному спорту

Более 100 конькобежцев примут участие в чемпионате России в Подмосковье

close
Министерство физической культуры и спорта Московской области

В подмосковном конькобежном центре «Коломна» с 19 по 22 декабря пройдет чемпионат России по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Всего в соревнованиях примут участие 100 конькобежцев из 20 регионов России.

В рамках чемпионата спортсмены будут соревноваться на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 10 000 м, масс-старте, командном забеге-спринте и командной гонке.

Как отметил серебряный призер XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в командной гонке Даниил Алдошкин, нужно проводить больше стартов на катке в Коломне.

Торжественная церемония открытия чемпионата России состоится 19 декабря в КЦК «Коломна», Вход для зрителей — свободный.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами