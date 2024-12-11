В Подмосковье пройдет чемпионат России по конькобежному спорту

В подмосковном конькобежном центре «Коломна» с 19 по 22 декабря пройдет чемпионат России по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Всего в соревнованиях примут участие 100 конькобежцев из 20 регионов России.

В рамках чемпионата спортсмены будут соревноваться на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 10 000 м, масс-старте, командном забеге-спринте и командной гонке.

Как отметил серебряный призер XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в командной гонке Даниил Алдошкин, нужно проводить больше стартов на катке в Коломне.

Торжественная церемония открытия чемпионата России состоится 19 декабря в КЦК «Коломна», Вход для зрителей — свободный.