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Двое мигрантов ограбили знакомого, который хотел купить валюту на 1 млн рублей

В Подмосковье двое мигрантов отобрали у знакомого 1 млн рублей

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Global Look Press

В Подмосковье двое приятелей-мигрантов ограбили знакомого из Мурманска, который приехал в столичный регион, чтобы купить валюту. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 50-летний житель Мурманска, мужчина рассказал, что планировал купить валюту в столичном регионе. Он привез с собой наличными миллион рублей и договорился со знакомым, который должен был встретить его в аэропорту.

«Прилетев ночным рейсом, он сел в машину встречающего, где его ждал еще один незнакомый ему пассажир. Заявителя отвезли в сторону города Видное, остановились на пустыре и, угрожая ножом, забрали рюкзак с наличностью и скрылись», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В течение суток полицейским удалось задержать подозреваемых в ограблении, молодые люди пытались покинуть страну. Двое уроженцев одной из среднеазиатских республик заключены под стражу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о разбое. Приятелям может грозить до 8 лет лишения свободы.

Ранее двое россиян избили нового знакомого из-за ревности и ограбили его.

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