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Фотосессия помолвки жениха и невесты была прервана из-за падения кольца в канализацию

UPI: кольцо упало в канализацию во время фотосессии жениха и невесты в США

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Фотосессия помолвки жениха и невесты в США была прервана из-за падения кольца в канализацию, пишет UPI**.

Ники Мэк и Кори Беребитски позировали для фотографий, когда во время съемки произошло событие, которое поставило под угрозу их романтический момент — кольцо случайно упало в канализацию.

«Оно просто слетело с моего пальца. Мы стали понимать, что оно упало в канализацию», — поделилась невеста.

На место происшествия была вызвана команда пожарных, которая приступила к спасательной операции, извлекая кольцо из сточных вод.

Кольцо в итоге было благополучно возвращено владельцам, а мужчина с женщиной теперь думают, как отблагодарить пожарных.

«Мы собираемся сделать что-то приятное для них и, возможно, пригласим на свадьбу»,— рассказала Ники.

Ранее собака оставила невесту без обручального кольца, проглотив бриллиант.

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