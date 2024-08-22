Собака оставила невесту без обручального кольца, проглотив бриллиант

Собака едва не сорвала свадьбу американки, проглотив бриллиант из обручального кольца. Об этом сообщает People.

Американка Хлои Миллер несколько лет встречалась со своим возлюбленным, мужчина сделал ей предложение и подарил кольцо с крупным бриллиантом. В один из дней девушка сняла украшение и оставила его на туалетном столике.

Пока девушки не было дома, кольцом заинтересовалась ее австралийская овчарка, собака по кличке Чарли погрызла украшение и проглотила бриллиант из него. Лишь четыре дня спустя жених девушки во время прогулки нашел камень в экскрементах пса.

Бриллиант отнесли к ювелиру, который смог вставить камень на место и закрепить. По словам девушки, она была так сердита на Чарли из-за произошедшего, что кольцо до сих пор вызывает у собаки эмоциональную реакцию.

До этого сообщалось, что в Москве ветеринарные врачи спасли корги, объевшегося шоколадом. Корги по кличке Тедди добрался до оставленных владельцами шоколадок Kinder и съел 20 плиток вместе с обертками. Владельцы, обнаружившие объевшегося пса, немедленно обратились в ветеринарную клинику. Для собаки весом девять килограмм 250 граммов шоколада — опасная доза, которая могла привести к печальным последствиям для животного. Врачи вызвали у Тедди медикаментозную рвоту и сделали капельницу для выведения токсинов из организма. Собаку удалось спасти.

Ранее внутри собаки ветеринары нашли «магазин игрушек».