«Приняли идеальную форму»: в Ленинградском зоопарке манулы подготовились к зимовке

В Ленинградском зоопарке манулы завершили зажировку и готовы к зиме. Об этом сообщили сотрудники зоосада, опубликовав на официальной странице во «ВКонтакте» шуточный ролик о диких кошках.

В нем они поделились параметрами манулов, которые существенно прибавили в весе к холодам, а также обросли шерстью.

«К началу зимы манулы стали почти в два раза больше. Они округлились и приняли идеальную форму», — поделились киперы.

По словам зоологов, первенство среди семьи занял манул по кличке Свэн: он весит семь килограммов. Следом идет самка Намика с весом в шесть с половиной килограммов. Третье место досталось манулу Шу, разрыв со вторым составляет всего сто граммов.

«По размерам манулы кажутся гораздо крупнее благодаря своему густому и пушистому меху. На один квадратный сантиметр кожи у них приходится около 9000 шерстинок», — пояснили в зоопарке.

По словам сотрудников сада, процесс разжировки начнется у семейства диких кошек к началу весны. Вес животных упадет до четырех с половиной килограммов.

Ранее в Московском зоопарке сообщили, что манул Тимофей набрал вес и отрастил мех к зиме.