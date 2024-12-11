Екатеринбургская пенсионерка из-за мошенников лишилась жилья и 6 млн рублей

В Екатеринбурге пожилая женщина осталась без квартиры и почти 6 млн рублей, связавшись с мошенниками. Об этом сообщает Urbc.ru со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД по региону.

По информации издания, пенсионерке позвонил неизвестный, который назвался сотрудником провайдера и попросил екатеринбурженку назвать данные страхового свидетельства. После этого ей позвонил «сотрудник МВД», который сообщил, что средства россиянки в опасности.

Под предлогом сохранения денег аферист убедил ее обналичить средства и положить их на «безопасный счет». Так пенсионерка передала неизвестной женщине 420 тысяч рублей наличными.

Затем аферисты убедили екатеринбурженку, что ее данные с «Госуслуг» якобы попали за границу, и теперь ей нужно поменять кадастровый номер и продать квартиру, чтобы не лишиться жилья. Женщина последовала всем инструкциям злоумышленников, а затем снова встретилась с незнакомцем, которому передала вырученные от продажи жилища 5,4 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее профессор университета испугался уголовного дела и отдал мошенникам более 8,7 млн рублей.