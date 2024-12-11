В Воронеже подростки по заданию наркоторговцев поджигали дома должников

В Воронеже задержали трех подозреваемых в поджогах, юноши устраивали пожары по заданию наркоторговцев, которые таким образом наказывали должников. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным правоохранителей, с сентября по ноябрь трое приятелей устраивали поджоги дверей и калиток в частных домах. Юноши получали задания через мессенджер от кураторов-наркоторговцев, которые пытались запугать своих должников. В качестве вознаграждения «работодатели» отправляли им деньги в криптовалюте.

По подозрению в совершении серии поджогов задержаны двое 18-летних и 17-летний юноша. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, им может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Калининградской области задержали подростков-поджигателей вышки связи. Правоохранители установили, что один из подростков получил от неустановленного лица в мессенджере сообщение с предложением подзаработать. За 25 тысяч рублей нужно было сжечь вышку связи. Юноша согласился на задание и привлек к нему двоих знакомых.

Ранее в Приангарье школьники дотла сожгли частный дом.