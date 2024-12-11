Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронеже подростки по заданию наркоторговцев поджигали дома должников

В Воронеже задержали трех подростков, которые устраивали поджоги домов

В Воронеже задержали трех подозреваемых в поджогах, юноши устраивали пожары по заданию наркоторговцев, которые таким образом наказывали должников. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным правоохранителей, с сентября по ноябрь трое приятелей устраивали поджоги дверей и калиток в частных домах. Юноши получали задания через мессенджер от кураторов-наркоторговцев, которые пытались запугать своих должников. В качестве вознаграждения «работодатели» отправляли им деньги в криптовалюте.

По подозрению в совершении серии поджогов задержаны двое 18-летних и 17-летний юноша. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, им может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Калининградской области задержали подростков-поджигателей вышки связи. Правоохранители установили, что один из подростков получил от неустановленного лица в мессенджере сообщение с предложением подзаработать. За 25 тысяч рублей нужно было сжечь вышку связи. Юноша согласился на задание и привлек к нему двоих знакомых.

Ранее в Приангарье школьники дотла сожгли частный дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами