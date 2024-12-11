В Москве стартовала международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey

В Москве начала работу международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey, сообщает пресс-служба Сбера.

В течение 3 дней на конференции выступят эксперты из различных стран, включая Россию, Китай, ОАЭ, Иран и другие.

В первый день эксперты обсудят помощь AI в устойчивом развитии и изменения профессий будущего. Также на конференции пройдет планерная дискуссия о роли AI на благо человека.

Во второй день главной темой станет применение ИИ в бизнесе и других индустриях. День откроется выступлением заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина и первого заместителя председателя правления Сбера Александра Ведяхина.

Главной темой третьего дня станет применение AI в науке, а откроет его заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев.

Также в этот день пройдет трек AIJ Junior, в рамках которого юные исследователи раскроют ИИ с разных сторон, а эксперты расскажут, как применять AI в учебе, развитии и других сферах.

Завершится конференция награждением победителей конкурса AI Challenge и AIJ Contest. Также жюри подведет итоги открытого набора научных статей AIJ Science.