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«Роскосмос» сможет занимать деньги у населения

ТАСС: Госдума приняла закон, который позволит «Роскосмосу» выпускать облигации

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, которым предусматривается наделение Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» правом на выпуск облигаций, в том числе без обеспечения. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов, передает ТАСС.

Предполагается, что с помощью подобных займов денежных средств у населения и юридических лиц госкорпорация сможет увеличить расходы на инвестиционные проекты в сфере космической деятельности. Однако, как отмечает агентство, при этом будет сокращен объем получаемых из бюджета средств.

«Ввиду отсутствия свободных денежных средств у организаций ракетно-космической промышленности, а также в целях снижения единовременной нагрузки на федеральный бюджет корпорацией планируется осуществление выпуска облигаций», — говорится в документе.

Решения по поводу облигаций будет принимать наблюдательный совет «Роскосмоса» на основе предложений правления. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснил, что этот новый закон позволит России остаться одним из лидеров в космической сфере, а также существенно укрепить свои позиции на международной арене.

В ноябре сообщалось, что в России отложили пилотируемые полеты космонавтов на Луну, поскольку средств на разработку сверхтяжелой ракеты-носителя пока нет.

При этом в Курчатовском институте отмечали, что у РФ есть научные наработки для освоения Луны и дальнего космоса, и их надо продвигать, фиксируя технологическое лидерство России.

Ранее в Роскосмосе рассказали, когда человечество доберется до Марса.

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