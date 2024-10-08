В Удмуртии женщина и грудной ребенок пострадали в ДТП с пьяным водителем

В Удмуртии два человека получили травмы во время ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел в Завьяловском районе региона. По данным правоохранителей, мужчина сбил женщину с коляской, которая двигалась по краю проезжей части. Россиянин сначала остановился, затем попытался скрыться, но очевидцы помогли его задержать.

В результате аварии грудной ребенок, который находился в коляске, и его мать получили травмы. Об их характере и состоянии пострадавших не сообщается.

Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, на это указывает освидетельствование.

«Я не сопротивляюсь, я знаю, что я пьян», – заявил правоохранителям мужчина.

Сотрудники Госавтоинспекции поместили машину на спецстоянку. Самого мужчину от управления отстранили. В отношении россиянина возбудили административное производство. В его действиях усмотрели признаки пьяной езды и оставления места аварии.

Ранее в Барнауле пьяный россиянин протаранил восемь машин.