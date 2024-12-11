В США стал известен код для запуска ядерных ракет во время Карибского кризиса, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, благодаря ученым из Принстонского университета стал известен код запуска ядерной ракеты, использовавшийся США во время Карибского кризиса и в период Холодной войны. Шифр, предназначенный для пуска, оказался, по мнению специалистов, слишком простым: 00000000.

Несмотря на долгие отрицания со стороны официальных лиц о применении этого крайне небезопасного пароля, документы, найденные доктором Брюсом Блэром, бывшим офицером по запуску ракет Minuteman, подтвердили это заявление.

Это открытие вызвало бурное обсуждение в сети. Комментаторы по-разному отреагировали на данный факт, называя его «абсурдной оплошностью» или «забавным открытием, которое теперь не даст уснуть».

«Удивительно, насколько глупым и слабым был контроль над ядерным оружием», — пишут люди.

Ранее журналист Такер Карлсон предупредил о высоком риске ядерной войны.