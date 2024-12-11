Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США стал известен код для запуска ядерных ракет во время Карибского кризиса

Daily Mail: в США стал известен код для запуска ядерных ракет в период Холодной войны

close
Paul R. Jones/Shutterstock/FOTODOM

В США стал известен код для запуска ядерных ракет во время Карибского кризиса, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, благодаря ученым из Принстонского университета стал известен код запуска ядерной ракеты, использовавшийся США во время Карибского кризиса и в период Холодной войны. Шифр, предназначенный для пуска, оказался, по мнению специалистов, слишком простым: 00000000.

Несмотря на долгие отрицания со стороны официальных лиц о применении этого крайне небезопасного пароля, документы, найденные доктором Брюсом Блэром, бывшим офицером по запуску ракет Minuteman, подтвердили это заявление.

Это открытие вызвало бурное обсуждение в сети. Комментаторы по-разному отреагировали на данный факт, называя его «абсурдной оплошностью» или «забавным открытием, которое теперь не даст уснуть».

«Удивительно, насколько глупым и слабым был контроль над ядерным оружием», — пишут люди.

Ранее журналист Такер Карлсон предупредил о высоком риске ядерной войны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами