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«Полная мура»: нарколог – об идее продавать алкоголь только с пометкой на «Госуслугах»

Нарколог Шуров: идея продавать алкоголь по отметке на «Госуслугах» — пиар на проблеме

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Depositphotos

Инициатива продавать алкоголь только после получения соответствующей пометки на «Госуслугах» — пиар, заявил «Газете.Ru» психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Пиар на проблеме. Никто на это не пойдет. Я даже не знаю, как мне комментировать полную муру. У нас в 18 лет алкоголиков не бывает. Даже если парень придет и скажет: «да, я иногда выпиваю». Что ему скажет нарколог? Не делать этого? Если алкоголь повсеместно, в каждом магазине. Что там, беседа с наркологом? Даже если нарколог что-то заподозрит, что он, не поставит отметку? Мы обсуждаем полный бред, ни технически не проработанный, никак. Нигде таких законов не существует. Но депутат молодец, попиарился. Показал, что он переживает за здоровье. Может еще ничего не делать, придумывать следующий пиар-повод», — сказал он.

До этого Life со ссылкой на SHOT сообщил, что депутат Андрей Свинцов объяснил свою идею о введении отметок тем, что последние четыре года в России наблюдается стремительный рост употребления спиртного. Согласно предложению, молодых людей в возрасте от 18 лет нужно будет направлять в медучреждение к наркологу. Там врач проведет обследование и профилактическую беседу, а после этого внесет данные в «Госуслуги». В личном профиле должна будет появиться отметка, с помощью которой можно будет купить алкоголь.

Ранее в одном из российских регионов приняли закон о продаже алкоголя только два часа в день.

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