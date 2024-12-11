СК заинтересовался иркутянкой, напавшей на педиатра из-за бахил

В правоохранительных органах контролируют расследование инцидента, в ходе которого жительница Иркутска избила педиатра, которая пришла осмотреть ее шестилетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по области.

«По данному факту следственным отделом по Куйбышевскому району г. Иркутска СУ СК России по Иркутской области организована проведение доследственной проверки», — заявили в ведомстве.

Согласно предварительной информации, врач пришла к девочке с температурой и кашлем. Конфликт с матерью ребенка у медика случился из-за того, что та не надела бахилы. Хозяйка квартиры, по словам врача, толкнула ее, оттаскала за волосы, «уронила на пол» и пыталась «пнуть коленкой в голову». Вызов закончился вызовом полиции и обращением педиатра за помощью к коллегам.

В пресс-службе прокуратуры Куйбышевского района сообщили, что также держат на контроле обстоятельства случившегося.

Ранее аналогичный инцидент произошел во Владивостоке: там муж пациентки напал на медиков, зашедших в квартиру в обуви.