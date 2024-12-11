Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК заинтересовался иркутянкой, напавшей на педиатра из-за бахил

Прокуратура и СК заинтересовались жительницей Иркутска, напавшей на педиатра.

close
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В правоохранительных органах контролируют расследование инцидента, в ходе которого жительница Иркутска избила педиатра, которая пришла осмотреть ее шестилетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по области.

«По данному факту следственным отделом по Куйбышевскому району г. Иркутска СУ СК России по Иркутской области организована проведение доследственной проверки», — заявили в ведомстве.

Согласно предварительной информации, врач пришла к девочке с температурой и кашлем. Конфликт с матерью ребенка у медика случился из-за того, что та не надела бахилы. Хозяйка квартиры, по словам врача, толкнула ее, оттаскала за волосы, «уронила на пол» и пыталась «пнуть коленкой в голову». Вызов закончился вызовом полиции и обращением педиатра за помощью к коллегам.

В пресс-службе прокуратуры Куйбышевского района сообщили, что также держат на контроле обстоятельства случившегося.

Ранее аналогичный инцидент произошел во Владивостоке: там муж пациентки напал на медиков, зашедших в квартиру в обуви.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами