Треш-стримеру Прокудину вынесли приговор за оскорбление военных и пенсионеров

Красноармейский суд Волгограда признал треш-стримера Павла Прокудина виновным в оскорблении чувств верующих, разжигании ненависти и унижении достоинства военнослужащих. Об этом сообщают «Новости Волгограда».

В марте 2023 года пьяный Прокудин провел эфир, где грубо оскорблял религию и верующих. В августе того же года он снова вышел в эфир, где неуважительно высказывался о военнослужащих России. В апреле 2024 года стример провел очередной скандальный эфир, в котором оскорблял пожилых людей.

Сам Прокудин из Волгограда, но нашли его в Пензе. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, он сбежал в этот город во время доследственной проверки и жил в квартире, оформленной на чужое имя. Но стримера задержали полицейские из Волгоградской и Пензенской областей вместе с сотрудниками ФСБ из последней.

На вопрос полицейских о том, знает ли блогер, за что его задерживают, Прокудин ответил сбивчиво: «За то, что оскорблял военных. СВО». При этом свою попытку скрыться от правоохранительных органов мужчина объяснил тем, что узнал о розыске и испугался

В итоге стример получил 2,5 года колонии общего режима.

Ранее подарившего стримерше почти 60 млн рублей мужчину арестовали за кражу у начальства.