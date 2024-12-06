В СК завершили расследование дела лжеврача Никонова и его жены, «лечивших» детей с ДЦП

В Москве Следственный комитет завершил расследование уголовных дел против супружеской пары, которую обвиняют в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

По версии следствия, Николай и Лилия Никоновы совершили несколько преступлений против детей с хроническими заболеваниями. С 2018 по 2020 год мужчина выдавал себя за врача, не имея при этом профильного образования, и утверждал, что владеет эффективным методом детского церебрального паралича. Его жертвой стала семья с девочкой 2017 года рождения. «Специалист» провел несовершеннолетней с ДЦП курс массажа, за который получил 3 млн рублей. В некоторых сеансах участие принимала его супруга. После подобного «лечения» состояние ребенка ухудшилось, и родители девочки обратились в госучреждение.

В ходе следствия правоохранители нашли еще одну семью, от которой супружеская пара по аналогичной схеме получила 500 тысяч рублей.

Никоновы пытались скрыться от следствия и были объявлены в международный розыск. Их удалось задержать на территории Казахстана, после чего обвиняемых экстрадировали в Россию.

Обвиняемым предъявили обвинения. Сами супруги своей вины в инкриминируемых преступлениях не признают.

Дела в отношении Никоновых вскоре рассмотрит суд.

Ранее трое лжеврачей похитили у пациентов 6 млн рублей и получили условные сроки.