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Спасатели в Вирджинии освободили сову, запутавшуюся в сетке

UPI: В США спасатели помогли сове, которая запуталась в сетке

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New Kent Sheriff's Office Animal Protection/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спасатели в Вирджинии освободили сову, которая запуталась в сетке, пишет UPI.

В сообщении, опубликованном Управлением шерифа округа Нью-Кент, стало известно, что спасатели животных в Вирджинии оказали помощь большой сове, которая запуталась в оставленной на улице сетке. На помощь птице, оказавшейся в затруднительном положении, выехали двое помощников шерифа.

Специалисты отметили, что в данной ситуации потребовалось «осторожное извлечение» птицы, чтобы избежать возможных травм. Приложив все усилия, спасатели смогли аккуратно освободить сову из сетки, не доставив ей лишних проблем.

После успешного освобождения птица была выпущена обратно в дикую природу, что стало радостной новостью для местных жителей.

Ранее в США два брата совместными усилиями спасли провалившегося под лед дикого оленя.

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