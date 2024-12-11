Профессор рассказал, чем заменить дорогие продукты в скандинавской диете

Редкие и дорогие продукты, которые лежат в основе скандинавской диеты, можно заменить на более дешевые аналоги. Об этом Pravda.Ru рассказал профессор кафедры факультетской терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, доктор медицинских наук Альфред Богданов.

Так, например, вместо дичи он советует включать в рацион питания белое мясо птицы — индейку или курицу, вместо мяса свободного выпаса — любое красное мясо.

«А дикую рыбу вы не отличите от не дикой рыбы. Ее даже специалисты при лабораторном анализе не всегда могут отличить. Поэтому это красивое название абсолютно доступных для нас продуктов, которые могут быть использованы», — добавил Богданов.

Daily Mail писала, что скандинавская диета включает большое количество рыбы, сезонных ягод, овощей, круп, при этом в ней меньше молока, мяса и курицы. Она состоит из овощей и фруктов, растущих в холодном климате — корнеплодов, таких как свекла, морковь и репа, яблок, слив. Что же касается рыбы, то в скандинавском варианте широко используется богатая омега-3 жирными кислотами сельдь.

Ранее профессор рассказал о сходстве средиземноморской и скандинавской диеты.