Российский школьник написал сочинение о восхищении неонацистом-экстремистом

Под Нижним Новгородом 14-летний школьник в своем сочинении написал о восхищении неонацистом-экстремистом. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает NewsNN.

По информации издания, инцидент произошел в школе, расположенной в поселке Новинки. Предварительно, семиклассник в заданном на дом сочинении по английскому языку на тему «Кем вы восхищаетесь» написал о Дмитрии Боровикове, который был организатором двух экстремистских группировок из 2000-х. Мальчик описал его как неонациста, неоязычника и исполнителя физических устранений на расовой почве, передает NewsNN.

Директор школы, узнавшая о сочинении, обратилась в полицию. Стражи порядка обнаружили в ноутбуке семиклассника информацию о неонацистских организациях. Отмечается, что мальчик воспитывается в благополучной семье и не состоит на учете.

Ранее в Красноярске арестовали подростков из неонацистской группировки.