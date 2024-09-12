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Подростков, состоявших в неонацистской группировке, арестовали в Красноярске

В Красноярске арестовали подростков из неонацистской группировки

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Depositphotos

В Красноярске отправили под стражу троих из восьми участников неонацистской группировки. Об этом со ссылкой на Красноярский краевой суд сообщает РИА Новости.

По информации агентства, суд арестовал троих несовершеннолетних, которые состояли в неонацистской группировке. Подростки проведут под стражей два месяца. Еще пятеро членов экстремистского сообщества сейчас задержаны. Всем подозреваемым от 16 до 19 лет.

Сообщается, что молодые люди из Красноярска создали экстремистское сообщество в 2024 году, чтобы совершать преступления в отношении антифашистов и лиц нерусской национальности. Такую же группу параллельно создали двое жителей Железногорска. Позже они объединились в одну организацию.

До этого правоохранители возбудили уголовные дела против неонацистов из «Белой масти». Всем фигурантам вменяют статьи 282 и 205.4 УК РФ, а также ряд других «экстремистских» статей.

Ранее юноша ударил подростка ножом за попытку срезать с его ботинок белые шнурки.

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