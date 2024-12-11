В Национальном центре пройдет диалог «100 вопросов о будущем России» с Александром Новаком

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак примет участие в открытом диалоге «100 вопросов о будущем России», сообщается на сайте национального центра «Россия».

В рамках открытого диалога желающие смогут задать Новаку любой вопрос, а ответы на некоторые из них прозвучат в прямом эфире.

Напомним, открытые диалоги «100 вопросов о будущем России» запустили в октябре 2024 года. Гости, среди которых министры, главы регионов и представители бизнеса и общественных движений, обсуждают достижение национальных целей развития России.