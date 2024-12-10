В Петербурге обвиненный в педофилии охранник вернулся с СВО и домогался мальчика

Вернувшегося с СВО жителя Петербурга задержали по подозрению в домогательствах в отношении подростка. Об этом сообщает «78.ru».

В правоохранительные органы обратились родители несовершеннолетнего петербуржца, они заявили, что 50-летний мужчина приставал к их сыну. Подозреваемого задержали, известно, что он недавно вернулся с СВО.

Два года назад бывшего охранника обвинили в изнасиловании мальчика, но дело было прекращено, потому что обвиняемый подписал контракт и ушел на СВО. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ярославской области отца четырех девочек заподозрили в их растлении. 50-летний мужчина и его жена воспитывали трех родных дочерей и одну приемную. Каждую из них педофил совратил, действуя по одной и той же схеме. Когда жертве исполнялось 10 лет, он начинал домогаться ее, через 3-4 года мужчина принуждал девочку к сексу.

Ранее в Подмосковье 53-летняя консьержка надругалась над школьником.