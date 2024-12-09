Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратове двухлетний ребенок отравился парами вейпа

В Саратове ребенок попал в больницу с отравлением парами вейпа

close
FotograFFF/Shutterstock

В Саратове следователи устанавливают обстоятельства отравления малолетнего ребенка. Мальчика доставили в больницу с отравлением. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

Инцидент произошел в ночь на 8 декабря. Из квартиры по улице Буровой в медицинское учреждение был доставлен двухлетний ребенок с признаками отравления. По словам его матери, сын мог отравиться парами вейпа.

«Ухудшение состояния у малолетнего произошло после попадания в организм никотиновой жидкости для курения вейпа», — сообщили следователи со ссылкой на предварительное заключение врачей.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, полное обследование показало, что серьезного отравления не произошло.

До этого сообщалось, что в селе Богуславка Приморского края девочка выпила уксусную эссенцию, разведенную с водой, которая использовалась для уборки жилого помещения. Опасная жидкость, которую девочка выпила, была в пластиковой бутылке с этикеткой из-под детской воды. Ребенок был госпитализирован, угрозы жизни нет.

Ранее двухмесячная девочка попала в больницу с отравлением каплями для носа в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами