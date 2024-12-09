В Саратове двухлетний ребенок отравился парами вейпа

В Саратове следователи устанавливают обстоятельства отравления малолетнего ребенка. Мальчика доставили в больницу с отравлением. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

Инцидент произошел в ночь на 8 декабря. Из квартиры по улице Буровой в медицинское учреждение был доставлен двухлетний ребенок с признаками отравления. По словам его матери, сын мог отравиться парами вейпа.

«Ухудшение состояния у малолетнего произошло после попадания в организм никотиновой жидкости для курения вейпа», — сообщили следователи со ссылкой на предварительное заключение врачей.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, полное обследование показало, что серьезного отравления не произошло.

До этого сообщалось, что в селе Богуславка Приморского края девочка выпила уксусную эссенцию, разведенную с водой, которая использовалась для уборки жилого помещения. Опасная жидкость, которую девочка выпила, была в пластиковой бутылке с этикеткой из-под детской воды. Ребенок был госпитализирован, угрозы жизни нет.

Ранее двухмесячная девочка попала в больницу с отравлением каплями для носа в Петербурге.