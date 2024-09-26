Сомелье рассказал, с каким вином сочетать стейк

Стейк хорошо сочетается с насыщенными красными винами, которые были выдержаны в бочке. Об этом рассказал президент Московской ассоциации сомелье, автор телеграм-канала «Винный душнила» Роман Сосновский, передает проект «Сноб».

По его словам, белое вино не очень подходит для мяса. В случае, если хочется выбрать именно его, эксперт рекомендует выбирать такой вариант, который не будет уступать стейку по интенсивности вкуса, а также будет иметь достаточно яркую кислотность, чтобы создать контраст напитка и мяса.

«Есть вина, которые во всем мире, кроме Грузии, называют «оранжевыми» или «янтарными». Технически эти вина считаются белыми, так как их делают из белых сортов винограда. Однако при их производстве ягоды не отделяют от кожицы, в результате чего вино напоминает своим цветом янтарь. У оранжевого вина яркая ароматика и часто высокая кислотность. <...> Разумеется, он будет хорошо сочетаться со стейком», — добавил Сосновский.

Главный винодел компании «Дербент вино», входящей в Ассоциацию виноградарей и виноделов России, Шамиль Алиев до этого говорил, что качественная бутылка российского вина в магазине не должна стоить меньше 500 рублей. По его словам, при этом доля стоимости самого вина составляет не более 45%, остальная часть цены уходит на упаковку, пробку, этикетку и другие производственные расходы.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в число стран с самым дешевым вином.