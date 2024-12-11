Монополия на новости со стороны классических СМИ продолжает сокращаться

Опрос представителей СМИ и специалистов по коммуникациям фиксирует усиление прошлогодней тенденции: 61% респондентов отмечают потерю монополии на новости со стороны традиционных СМИ как ключевой тренд современных медиа.

Это показало исследование Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС), «Вместе медиа» (АНО «ЦНРМ»), PR-Consulta и PR News, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ведущим трендом 2024 года, по мнению 61% (+4%) респондентов, стала потеря традиционными СМИ монополии на новости из-за перехода аудитории в мессенджеры, рост конкуренции между блогерами и медиа, рост конкуренции по оперативности предоставления информации. Вторым по значимости трендом более половины участников опроса (51%; +1%) выделили осторожную позицию редакций, сужение тем для экспертной журналистики. Оба тренда были ключевыми и по данным исследования в 2023 году.

Помимо этого, в топ-5 вошли зарегулированность (46%), зависимость трафика сайтов медиа от алгоритмов и политик крупных технологических платформ (44%; +8%) и размывание функционала современного журналиста (40%).

«Это говорит о том, что, несмотря на различия во взглядах, представители медийного сообщества и коммуникационной отрасли совпадают по ключевым позициям, а значит, между нами все больше точек соприкосновения», – прокомментировала Евгения Немчинова, управляющий партнер коммуникационного агентства PR-Consulta.

Журналистское сообщество больше отмечает уплотнение функционала современного журналиста и трансформацию редакционных процессов, зарегулированность, нарастающую необходимость этического регулирования применения ИИ в подготовке материалов.

«В свою очередь у специалистов по коммуникациям фокус смещен на трансформационные процессы на рынке и проблемы манипулятивного характера формирования дискурса: размывание понятия «медиа», повышение конкурентности между инфлюенсерами, классическими медиа и социальными сетями, предвзятость и умышленное использование неполных данных; курс на монетизацию как в работе редакций, так и журналистов, что стало необходимым условием для сохранения профессии», – говорит Наталья Власова, генеральный директор АНО «ЦНРМ» (проект «Вместе медиа»).

«Для изучения взаимосвязей между трендами мы использовали факторный анализ, который позволил выделить четыре модели оценок коммуникационного пространства экспертами. В первой – эксперты делали акцент на размывании границ между рынками, понятиями, профессиями коммуникаторов. Вторая модель – это взгляд на медиа с позиции ограничений и барьеров, прогноз неутешительный – снижение качества и сужение возможностей из-за регуляторных ограничений, фокуса на монетизацию. Тренды этих групп задают повестку. Фоновыми, несмотря на всеобщий интерес в пространстве коммуникаций, стали вопросы и возможности профессии в эпоху ИИ: этика, регулирование, а также тренд на прозрачность и сегментацию медиа», – сказала Лилия Глазова, генеральный директор исследовательской компании PR News.

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