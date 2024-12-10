В Ростове-на-Дону грабители разобрали часть кирпичной стены и вынесли сейф с 2,3 млн рублей

Ростовская полиция разыскивает грабителей, которые под покровом ночи разобрали кирпичную кладку в стене склада и вынесли оттуда сейф с наличными. Об этом сообщается в Telegram-канале «Че по Ростову».

Инцидент произошел в конце ноября. Неизвестные пробрались на территорию склада по проспекту Шолохова, разобрали кирпичную стену и вынесли из помещения сейф, в котором хранились более двух миллионов рублей.

Украденное принадлежит 38-летнему местному бизнесмену. Грабителей разыскивает полиция, их личности пока не установлены.

До этого сообщалось, что россиянка забрала деньги из сейфа работодателя и выдумала историю о краже. 39-летняя женщина устроилась на работу стажером-администратором в школу иностранных языков в Сестрорецке и похитила из металлического сейфа 55 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы преступления, она выбросила сейф в мусорный контейнер, а начальству рассказала о краже.

Ранее четверо москвичей забрались в институт и взломали сейф ради «спортивного интереса».