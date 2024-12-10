Самолет потерпел крушение на Ямале

На Ямале самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе Тамбея. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Днем, 10 декабря, на расстоянии около километра от посадочной площадки Тамбей на Ямале совершил вынужденную посадку самолет Ан-2 (регистрационный номер RA-40418) компании «Мобил Авиа» — имеет сертификат эксплуатанта на выполнение авиационных работ», — сообщил Кореняко.

Он уточнил, что никто в результате вынужденной посадки не пострадал.

До этого в Ульяновской области к административной ответственности привлекли пилота, который нарушившил требования безопасности при выполнении полетов.

В надзорном ведомстве уточнили, что в октябре в районе села Суровка Тереньгульского района пилот легкомоторного самолета Х-32 «Бекас» совершил посадку на дорогу. По материалам Ульяновской транспортной прокуратуры Ространснадзор оштрафовал пилота.

Ранее легкомоторный самолет упал в Подмосковье.