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Пьяная россиянка чистила яблоко и ударила ножом сожителя

В Саратовской области женщина ударила ножом приятеля, когда чистила яблоко

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Depositphotos

В Балаково огласили приговор местной жительнице, которая напала с ножом на сожителя. Об этом сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

По данным следствия, в сентябре 2024 года обвиняемая ударила ножом в бедро своего сожителя. В момент происшествия 55-летняя женщина была пьяна, спасти пострадавшего не удалось, он потерял много крови.

По данным местных СМИ, пара проживала совместно около 16 лет, однако часто ссорилась. Утром в день преступления между сожителями вновь разгорелся конфликт. Они начали обмениваться ругательствами. Мужчина схватил любовницу за волосы, начал трясти за руки. Она оттолкнула его и взяла в руки нож, которым резала яблоко. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Якутии женщина напала с ножом на начальника мужа. 53-летняя обвиняемая вместе с мужем и его начальником распивала спиртные напитки. В какой-то момент женщина начала предъявлять гостю претензии по поводу невысокой заработной платы, которую получает ее супруг. В ходе ссоры жительница Якутии схватила нож и несколько раз ударила им мужчину в бедро, кисть и спину, спасти пострадавшего медики не смогли.

В тексте исправлены грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки.

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