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В Пензенской области возбудили дело по факту падения легкомоторного самолета

СК: разбившийся в Пензенской области легкомоторный самолет летел без разрешения

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Центральное МСУТ СКР' class="item-image" >
Телеграм-канал Центральное МСУТ СКР

Возбуждено уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета в Пензенской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело», — проинформировали в ведомстве.

По предварительным данным, во время полета был нарушен установленный порядок использования воздушного пространства. Как отметили в СК, не было получено разрешение на полет, на борту не оказалось свидетельства о летной годности судна.

В ведомстве обратили внимание, что в качестве причин ЧП рассматривают техническую неисправность, ошибку пилотирования и возможное ухудшение самочувствия пилота.

Легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» упал 20 сентября неподалеку от деревни Князь-Умет Пензенской области. 57-летний пилот получил травмы, несовместимые с жизнью. По данным Telegram-канал Mash, самолет потерпел крушение, зацепившись за линию электропередачи.

Ранее легкомоторный самолет упал в Подмосковье.

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