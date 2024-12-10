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Российский подросток опустошил семейный счет ради онлайн-игры

В Брянске подросток отдал мошенникам 125 тыс. рублей и оставил семью без денег

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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Брянске подросток пытался разблокировать аккаунт в онлайн-игре и поверил мошенникам. Об этом сообщает портал «Брянские новости».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать несовершеннолетнего, женщина сообщила, что с семейного счета пропали 125 тысяч рублей. Выяснилось, что сын россиянки пытался восстановить доступ к своему аккаунту в онлайн-игре, что и стало поводом для действий злоумышленников.

Подросток доверился аферистам и предоставил им доступ к банковскому счету родителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Якутии 11-летний мальчик уберег родителей от огромных долгов перед банком, связавшись с полицией. Школьник был обеспокоен поведением родителей. Мальчик поделился, что отец и мать чем-то встревожены, периодически спорят, а также переводят кому-то большие суммы.

Ранее аферисты убедили девочку сфотографировать карту матери и взяли на женщину кредит.

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